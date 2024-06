A Bolsena il concerto lirico “Puccini forever – In ricordo di Maria Callas”

Si chiama “Puccini forever – In ricordo di Maria Callas” il concerto che si terrà domenica 23 giugno, alle 18, al teatro San Francesco di Bolsena, per omaggiare il grande compositore nel centenario della scomparsa. I soprani Ana Isabel Lazo e Airi Sunada, il tenore Daniele Falcone e il baritono Lorenzo Liberali, accompagnati dal pianista Gioele Muglialdo, proporranno al pubblico alcune delle arie più famose del maestro lucchese che ha infuso nella sua musica la poesia, il sublime, la speranza, l’ottimismo, anche quando si è travolti dalle avversità e dalle tragedie della vita reale, tradotti in canto dalla voce unica della soprano Maria Callas.

“Siamo leti di ospitare nella nostra cittadina uno spettacolo dalla grande qualità artistica – afferma il vice sindaco Raffaella Bruti -. Bolsena, poi, nell’anno del centenario della morte di Puccini, dedicherà al compositore un altro appuntamento: la rappresentazione della “Tosca”, che aprirà la nuova edizione del festival BolsenArte Estate diretto dal maestro Francesco Traversi . Ringrazio, infine, l’associazione Viaggiatori del tempo storico per aver scelto come cornice il teatro San Francesco”. Il concerto “Puccini forever – In ricordo di Maria Callas” vede la collaborazione della compagnia teatrale “I Burloni” ed è patrocinato dal Comune di Bolsena. Per info, costi e prenotazioni è possibile chiamare il 333 6462071 o scrivere a teatrodoremi@gmail.com.