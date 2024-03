“8 marzo, il M5S presenta una mozione per intitolare spazi pubblici alle donne”

“Nei giorni scorsi come gruppo M5S abbiamo presentato una mozione proposta dalla nostra consigliera Alessandra Lecis, membro della consulta delle donne ANCI, a sostegno del progetto “8 marzo: 3 donne, 3 strade”. L’iniziativa, subito accolta da Alessandra, è partita da un’ idea dell’Associazione “Toponomastica femminile”, che chiede attenzione anche alle figure femminili quando si intitolano degli spazi pubblici comunali. Anche nel nostro comune è evidente questa disparità e riteniamo che questa nuova attenzione nella toponomastica possa portare un beneficio simbolico, ma sostanziale, alla diffusione della memoria di donne del nostro territorio che si sono particolarmente distinte. Si tratta di un piccolo passo che non graverà sulle casse comunali, ma ci aiuterà a condividere con le associazioni del territorio, in particolare quelle che si occupano di parità di genere e della storia di Civitavecchia, momenti di confronto sulle figure femminili della nostra città che rischiano di finire nel dimenticatoio”.