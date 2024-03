8 marzo 2024, ingresso gratuito per le donne al Museo Archeologico Nazionale

Mercoledì 8 marzo 2024, in occasione della Giornata internazionale della donna, l’ingresso al Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia sarà gratuito per tutte le donne. Per l’occasione il Museo Archeologico di Civitavecchia, in collaborazione con Vlogging Tour, ha organizzato una visita guidata dedicata al mondo femminile nell’antichità. Sarà esplorata la storia antica guardando alle donne, al ruolo che avevano nella società etrusca e romana, si scopriranno le feste a loro dedicate e come amavano passare il tempo libero. Un viaggio tutto al femminile che renderà omaggio alle donne, che sin dai tempi più antichi hanno contribuito in modo significativo alla nostra cultura.