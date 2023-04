Tidei: “Fatto moltissimo per la viabilità”

Il candidato sindaco di Santa Marinella Tidei sottolinea gli interventi fatti dalla sua giunta sul tema viabilità, specificando quanto fatto in questi anni.

“Mai come in questi ultimi anni sono stati investiti fondi nel settore della viabilità cittadina.

E sono molteplici le opere che entro breve termine saranno eseguite da questo Comune, relative alla viabilità cittadina e all’ arredo urbano. I nuovi lavori di manutenzione stradale, già appaltati inizieranno nei prossimi giorni. Gli interventi riguardano via Aurelia altezza via Raffaello circa ( lato monte e mare) ; via Aurelia altezza civico 155 ( parcheggio ex SIFA ) lato monte ; via Aurelia altezza ex Piscina comunale lato mare e monte. A queste opera vanno aggiunte quelle finanziate con ulteriori 90 mila euro che prevedono, nello specifico sistemazione degli avvallamenti delle buche presenti in via Castelsecco, in via dei Fiori e in via Colfiorito Ma non è ancora tutto perché altre strade dove è previsto un capillare intervento manutentivo sono via Oberdan via Saffi a via Di Veroli circa; via D’ Annunzio, via Punico, tratto compreso tra via Rucellai e via Aurelia ; Via Aurelia, da ex piscina comunale a via Abbadia circa . Ritengo che sia stato fatto davvero molto non solo nel campo della progettazione ma soprattutto nella realizzazione di concreti e risolutivi interventi che hanno reso decisamente migliore lo stato in cui versano molte strade sia di Santa Marinella che di Santa Severa, soprattutto perchè erano davvero moltissimi anni che non venivano eseguiti interventi per riqualificare anche l’asfalto. Proseguiremo in questa direzione ed elimineremo come già accaduto nel caso di piazza Gentilucci e piazza Trieste la presenza di radici dei pini”.

Lo dichiara il candidato sindaco Pietro Tidei