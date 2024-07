“42 strutture hanno aderito al progetto “un posto al sole”

Questa mattina è stata presentata, presso la Sala Bartoloni del Consiglio regionale del Lazio, l’iniziativa “un posto al sole”, organizzata dall’associazione Caffè Africa, alla presenza del presidente del consiglio regionale, Antonello Aurigemma, e del consigliere Emanuela Mari: il progetto permette alle persone con disabilità di usufruire gratuitamente di una postazione in spiaggia (un ombrellone e due lettini), presso gli stabilimenti balneari che hanno aderito all’iniziativa.

“Sono 42 le strutture, comprese anche due piscine, che partecipano al progetto, portato avanti dall’associazione Caffè Africa, che tocca varie località del litorale nord della nostra regione. Si tratta – dichiara Aurigemma – di iniziative di assoluto valore, che puntano alla piena inclusione sociale, poiché non si tratta di stabilimenti rivolti esclusivamente alle persone con disabilità, ma di strutture aperte a tutti, che danno la possibilità alle persone con disabilità di passare una giornata al mare. Sono progetti di grande significato, e per questo ringrazio associazioni e volontari per l’ottimo lavoro”.

“Siamo molto soddisfatti – afferma Emanuela Mari – di questa iniziativa, partita cinque anni fa: all’epoca erano tre gli stabilimenti ad aver aderito, lo scorso anno erano 13, ora siamo arrivati a 42, coinvolgendo anche alcune piscine. Per questo, desidero ringraziare Caffè Africa ( in particolare Caterina De Caro, presente oggi alla presentazione), per il grande lavoro svolto. Un plauso poi alla Capitaneria di Porto per il sostegno dato. “Un posto al sole” è una iniziativa di assoluto valore, ed è molto importante per il litorale nord e per quanto riguarda l’ambito della disabilità e del sociale. L’auspicio è che questo evento possa crescere anche in futuro, coinvolgendo anche altre località della nostra regione: si tratta di risposte importanti per un settore molto sentito, come quello del sociale”