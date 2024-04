32mo anniversario della nascita del Comune, Severini: “Vogliamo scrivere un nuovo capitolo di storia”

“E’ una giornata storica per Fiumicino: il nostro Comune compie 32 anni, motivo per cui non nascondo l’emozione di essere qui di fronte a voi. Un particolare ringraziamento lo rivolgo a chi dà seguito a quest’Aula, teatro di avvenimenti importanti e luogo di sintesi politica, ovvero consiglieri ed assessori. Insieme a me, al Sindaco e tutti i dipendenti e dirigenti, scriveremo un nuovo capitolo di storia nel libro chiamato ‘Fiumicino'”. Così il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, in occasione della cerimonia per il 32mo anniversario della nascita del Comune di Fiumicino.

Severini ha poi sottolineato: “Il nostro nome sarà scritto su questo libro, che scriveremo tutti insieme. Abbiamo deciso di rendere quest’Aula aperta a tutti: cittadini, pro-loco, associazioni e comitati. Insieme si cresce, si scrive un libro e si vive in comunità: buon compleanno Fiumicino” ha concluso il presidente del Consiglio comunale.