L'iniziativa è stata promossa dalla consigliera delegata alle politiche di genere Valentina Di Gennaro, dall'assessora alle politiche sociali Antonella Maucioni e dalla vicesindaca e assessora all'istruzione Stefania Tinti

Riceviamo e pubblichiamo. Si è svolto questa mattina nell’aula consiliare Pucci, alla presenza di numerosi studenti, l’incontro organizzato dal Comune di Civitavecchia per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ospite Sveva Fattori, laureata in Lettere moderne alla Sapienza e autrice per la rivista Vitamine vaganti, che si occupa da anni di toponomastica di genere e di valorizzare la presenza femminile nella cultura e nella memoria pubblica.

L’iniziativa è stata promossa dalla consigliera delegata alle politiche di genere Valentina Di Gennaro, dall’assessora alle politiche sociali Antonella Maucioni e dalla vicesindaca e assessora all’istruzione Stefania Tinti.

«Abbiamo scelto l’aula consiliare perché il contrasto alla violenza di genere è una responsabilità pubblica, non una questione privata», ha dichiarato il sindaco Marco Piendibene. «La violenza non comincia con uno schiaffo o con un femminicidio. Comincia molto prima: in una battuta che umilia, in un controllo scambiato per amore, in un silenzio che lascia correre. Il lavoro di Sveva Fattori ci ricorda che anche la memoria è una questione di giustizia. Restituire alle donne spazio e voce nel racconto pubblico vuol dire combattere la cultura della svalutazione da cui la violenza prende forza. Ringrazio la consigliera Di Gennaro, le assessore Maucioni e Tinti e tutte le amministratrici presenti. Su questo tema non esistono schieramenti. Come amministrazione continueremo a fare la nostra parte, con la rete dei servizi, con il sostegno ai centri antiviolenza e con eventi come quello di oggi. Ma una città libera dalla violenza la costruiamo insieme.» Comune di Civitavecchia.