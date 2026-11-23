Riceviamo e pubblichiamo. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Civitavecchia promuove un programma di iniziative che coinvolge le scuole, le istituzioni e le associazioni del territorio.

Al centro delle attività di quest’anno c’è il progetto “Tutto da riscrivere”, un piccolo dizionario critico delle parole della violenza di genere. Un percorso che parte dal linguaggio quotidiano, dalle espressioni che normalizzano la sopraffazione e dagli stereotipi che continuano a condizionare le relazioni tra donne e uomini.

Nel corso di novembre il progetto è entrato nelle scuole cittadine, attraverso incontri con gli studenti e le studentesse del Centro di Formazione Professionale, del Liceo Classico e del Liceo Artistico.

Le iniziative proseguiranno il 24 novembre, alle ore 10:00, in viale Palmiro Togliatti, con l’inaugurazione della targa dedicata alle sorelle Mirabal, le tre attiviste dominicane assassinate il 25 novembre 1960. L’appuntamento, promosso dal Coordinamento Donne SPI CGIL e dal Comune di Civitavecchia, prevede anche l’inaugurazione di una panchina rossa.

Il 25 novembre, alle ore 9:00, dal parcheggio del piazzale del Tribunale partirà il corteo studentesco, che attraverserà le strade della città per raggiungere l’Aula Pucci, dove alle 10:30 si terrà un incontro pubblico con la partecipazione di Sveva Fattori.

«La violenza contro le donne riguarda l’intera società e chiama direttamente in causa le responsabilità delle istituzioni», dichiara il sindaco Marco Piendibene. «Come amministrazione abbiamo scelto di sostenere un programma che coinvolge la città e soprattutto le nuove generazioni. Il 25 novembre deve essere anche l’occasione per ribadire la necessità di politiche pubbliche capaci di garantire alle donne libertà, sicurezza e accesso ai propri diritti. Un impegno che deve accompagnare ogni giorno l’azione amministrativa».

«La prevenzione della violenza richiede un lavoro costante e una rete territoriale capace di riconoscere le situazioni di rischio e accompagnare le donne che chiedono aiuto», afferma l’assessora ai Servizi sociali Antonella Maucioni. «È fondamentale che ogni donna sappia di poter essere ascoltata e trovare sostegno, senza sentirsi sola o giudicata. Per questo il raccordo tra servizi, istituzioni e associazioni è essenziale: la sensibilizzazione deve tradursi nella possibilità concreta di accedere ai percorsi di protezione e di costruire la propria autonomia».

L’assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Stefania Tinti richiama l’attenzione sul coinvolgimento delle scuole: «Abbiamo voluto portare questa riflessione direttamente tra i banchi, dando spazio alle domande e alle parole degli studenti. La scuola è uno dei luoghi in cui si costruiscono le relazioni e si impara a riconoscere ciò che limita la libertà degli altri. Il lavoro svolto in queste settimane dimostra quanto sia necessario offrire ai ragazzi occasioni di confronto su temi che attraversano la loro vita quotidiana».

«Quest’anno abbiamo scelto di partire dalle parole», dichiara Valentina Di Gennaro, consigliera comunale delegata alle Politiche di Genere. «Da quelle che assolvono gli uomini violenti, attribuiscono alle donne la responsabilità di ciò che subiscono e scambiano il controllo per amore. Tutto da riscrivere nasce dall’esigenza di mettere in discussione questo lessico e gli stereotipi che lo alimentano. Il lavoro con le ragazze e i ragazzi ci restituisce una grande capacità di leggere criticamente la realtà. Il 25 novembre porteremo queste riflessioni nelle strade della città. Perché la violenza maschile contro le donne è una questione politica, che riguarda i rapporti di potere e la libertà di ciascuna di noi».

L’amministrazione comunale ringrazia gli istituti scolastici, le associazioni e tutte le realtà che hanno contribuito al progetto Tutto da riscrivere e all’organizzazione delle iniziative. In caso di maltempo, non si terrà il corteo ma rimarrà confermata l’iniziativa in aula Pucci. Comune di Civitavecchia.