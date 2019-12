Sta per concludersi il 2019, un’annata che ha visto tanti trionfi tra le squadre e gli atleti locali. Ripercorriamo i maggiori successi dell’anno in rigoroso ordine temporale.

PALLAVOLO, MARGUTTA PROMOSSA IN B2: Il 4 maggio la Margutta corona il suo sogno. In un PalaSport stracolmo di tifosi e appassionati la squadra guidata da Alessio Pignatelli batte per 3-1 il Duemila12 e vince il campionato di serie C, conquistando la promozione in B2. Un successo arrivato grazie ad un cammino eccellente che ha visto le civitavecchiesi spesso in testa alla classifica. Nel 2020 ci sarà da confermare la B2 con la salvezza.



CALCIO, LA CPC VINCE LA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE: Il 18 maggio è un giorno scolpito nella memoria di tifosi e dirigenti della Cpc. I rossi, impegnati a Frascati, vincono 3-1 contro il Città di Paliano conquistando la Coppa Italia di Promozione. Trionfo merito di un gruppo vincente, di una dirigenza di alto livello e un allenatore, Paolo Caputo, civitavecchiese doc e dal curriculum invidiabile.



BASKET, PYRGI PROMOSSO IN C SILVER: Passa un solo giorno rispetto alla Cpc ed ecco che arriva il trionfo del Pyrgi. Il 19 maggio la squadra guidata da coach Catinari batte al Pala De Angelis per 71-61 l’Algarve in gara 3 della finale playoff di serie D e conquista l’accesso alla C Silver. Campionato straordinario quello del Pyrgi condito dalla meritatissima gioia finale.

L’esultanza dei giocatori del Pyrgi per la vittoria dei playoff

CALCIO, FUSIONE CIVITAVECCHIA-CPC: Il 3 giugno 2019 è una data storica per il calcio civitavecchiese. Civitavecchia e Cpc infatti, dopo anni di trattative, uniscono le proprie forze dando vita ad un’unica realtà: il Civitavecchia Calcio 1920. I nerazzurri hanno disputato un ottimo finale di 2019 con la speranza di rimanere in alto anche nel 2020.

Ruggiero insieme al capitano Bevilacqua

WINDSURF, CAMBONI ORO E BENEDETTI ARGENTO IN COPPA DEL MONDO: Civitavecchia ancora sul tetto del Mondo l’8 giugno. Merito di Mattia Camboni e Daniele Benedetti, rispettivamente oro e argento alla tappa finale di Coppa del Mondo di Marsiglia. Un altro straordinario successo per i due campioni che nel 2020 potrebbero essere protagonisti alle Olimpiadi.

Tedesco con Camboni e Benedetti

PALLANUOTO, IL SETTEBELLO DI DEL LUNGO E MELCHIORRI VINCE L’ORO AI MONDIALI: Un successo che consacra un gruppo straordinario. Il 27 luglio il Settebello travolge per 10-5 la Spagna nella finale della Coppa del Mondo di Gwangju vincendo la medaglia d’oro. Merito anche del portiere titolare della Nazionale azzurra, il civitavecchiese Marco Del Lungo e del dottor Giovanni Melchiorri. Settebello che tra l’altro qualche giorno fa, il 17 dicembre, ha giocato al PalaGalli contro la Georgia nella seconda gara di World League.



RUGBY, CRC RIPESCATO IN SERIE A: Altro evento storico per Civitavecchia nel 2019. Il 10 ottobre arriva l’ufficialità del ripescaggio del Crc in serie A. La società del presidente Andrea D’Angelo tra l’altro sta facendo bene nel suo primo campionato di serie A e nel 2020 cercherà di salvarsi e poi pensare ancora più in grande.



GINNASTICA, LODADIO D’ARGENTO AL MONDIALE: Il 12 ottobre Marco Lodadio dell’As Gin festeggia un duplice meraviglioso successo. Impegnato agli anelli con la Nazionale italiana al Mondiale di Stoccarda l’atleta dell’Aeronautica vince l’argento ma soprattutto si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo. Il 2020 quindi sarà il suo anno ancora più, si spera, del 2019.



Un anno di grandi successi il 2019 ma l’augurio per gli atleti e le squadre locali è che il 2020 lo sia ancora di più.

