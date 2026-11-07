160° Italia-Giappone, successo per il coro civitavecchiese Epikanten

Riceviamo e pubblichiamo. Si è conclusa con un bilancio di eccezionale successo e di profonda emozione la trasferta internazionale del Coro Epikanten, che ha rappresentato con prestigio l’Italia e la città di Civitavecchia al 1° Hasekura International Chorus Festival svoltosi a Sendai.

Inserito nel programma ufficiale delle celebrazioni per il 160º anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, il festival ha visto la partecipazione di oltre 220 cantori provenienti da varie parti del mondo – con ensemble giunti da New York, dalla Spagna e da diverse regioni del Giappone, uniti per promuovere la nascita della “League of Hasekura Cities” in memoria della storica ambasciata di Hasekura Tsunenaga di oltre 400 anni fa. L’invito ufficiale rivolto all’ensemble civitavecchiese è stato reso possibile grazie a un imponente piano organizzativo e a un generoso supporto finanziario garantito dai partner giapponesi, come la Japan Hasekura Supporting Association, la NPO Circle Wind e il Maestro Mike Shirota.

Un doveroso e sentito ringraziamento è rivolto alle istituzioni locali che hanno sostenuto l’iniziativa, in primis la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, il cui sostegno fondamentale ha reso possibile la realizzazione delle attività culturali dell’associazione. Un ringraziamento particolare va alla presidente onoraria della Fondazione, Gabriella Sarracco, e al presidente Gaetano Starace, per la costante fiducia e vicinanza.

Sul palcoscenico di Sendai, il Coro Epikanten ha offerto una prova d’esecuzione di spessore, spaziando tra gli arrangiamenti firmati dal M° Valerio Lorenzo Giannella, incentrati sulle grandi partiture della musica per immagini, come Adiemus, Conquest of Paradise e Liberi Fatali da Final Fantasy VIII. A guidare l’ensemble sul podio in questa occasione è stato il M° Valentina Bidolli che ha diretto il coro in sala e si è esibita anche in veste di voce solista. L’esibizione ha trascinato la platea e le delegazioni internazionali in un lunghissimo applauso e in una travolgente standing ovation.

“Vivere un’accoglienza così calorosa, festosa e colma di partecipazione da parte del popolo giapponese ha superato ogni aspettativa, lasciandoci profondamente commossi. Condividere momenti di festa, di musica e di scambio culturale con oltre 220 colleghi coristi da tutto il mondo è stata un’esperienza che ci ha riempito il cuore. L’abbraccio delle istituzioni locali ha suggellato un legame umano e artistico indissolubile, che unisce le nostre comunità oltre ogni confine.” dichiara il M° Bidolli.

La missione in terra nipponica è andata ben oltre la straordinaria dimensione concertistica, configurandosi come un vero e proprio viaggio di alto profilo istituzionale e diplomatico. Il fitto programma ha visto la delegazione civitavecchiese impegnata in incontri e visite di rilievo con le massime autorità locali, tra cui il Governatore della Prefettura di Miyagi, Yoshihiro Murai, e il Sindaco di Ishinomaki, Masami Saito. La delegazione ha inoltre rinsaldato i legami storici attraverso tappe culturali fondamentali: dalla visita al Parco Commemorativo Hasekura Tsunenaga a Osato e al Tempio Entuuin a Matsushima, fino al Museo San Juan Bautista a Ishinomaki.

L’esperienza di Sendai getta ora le basi per futuri e stimolanti scambi culturali tra la comunità di Civitavecchia e le realtà internazionali, aprendo ufficialmente al Coro Epikanten la strada a nuove e importanti collaborazioni future già in programma a livello internazionale.

Coro Epikanten