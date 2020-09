11 Settembre: oggi la cerimonia davanti al Pincio

Oltre al Civitavecchia Ernesto Tedesco, saranno presenti autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche e d'arma, una rappresentanza dei vigili del fuoco e un rappresentante della Ambasciata statunitense in Italia

In occasione del 19° anniversario dagli eventi dell’11 settembre 2001, oggi ai giardinidel Pincio, in piazzale Guglielmotti 7, si terrà una cerimonia commemorativa. Oltre alSindacodi Civitavecchia Ernesto Tedesco, saranno presenti autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche e d’arma, una rappresentanza dei vigili del fuoco e un rappresentante della Ambasciata statunitense in Italia.